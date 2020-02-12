رياضة | حارس جديد لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس جديد لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان والذي يرتبط بعقد مع فريقه حتى نهاية الموسم المقبل.

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن ريال مدريد يسعى للحصول على خدمات الحارس الإيطالي الشاب، لكن يوفنتوس يعتبر الأكثر رغبة في ضمه من أجل خلافة الثنائي جيانلويجي بوفون، وفويتشيك تشيزني.

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وأشار التقرير إلى أنه رغم اهتمام الريال فإن هناك صعوبة في وصول دوناروما لسانتياجو برنابيو، بسبب تألق البلجيكي تيبو كورتوا.