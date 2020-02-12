رياضة | جمال حمزة: شيكابالا أمهر من محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمال حمزة: شيكابالا أمهر من محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جمال حمزة المهاجم السابق لنادي الزمالك أن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الحالي أمهر من محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وكان يمكن أن يلعب ريال مدريد أو برشلونة.

وأوضح حمزة في تصريحات إذاعية أن شيكابالا هو الأمهر بين اللاعبين المصريين قائلًا: "اللعب والمعيشة وإيقاع الحياة في أوروبا تحول اللاعب إلى لاعب أوروبي".

وأشار إلى أن شيكابالا أعلى مهاريًا بكثير من محمد صلاح، إلا أن الأخير دخل المنظومة الأوروبية ومكنته مهارته وسرعته من التفوق بدرجة كبيرة.