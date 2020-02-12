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رياضة | جمال حمزة: شيكابالا أمهر من محمد صلاح

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أكد جمال حمزة المهاجم السابق لنادي الزمالك أن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الحالي أمهر من محمد صلاح نجم الإنجليزي وكان يمكن أن يلعب أو .

وأوضح حمزة في تصريحات إذاعية أن شيكابالا هو الأمهر بين اللاعبين المصريين قائلًا: "اللعب والمعيشة وإيقاع الحياة في أوروبا تحول اللاعب إلى لاعب أوروبي".

وأشار إلى أن شيكابالا أعلى مهاريًا بكثير من محمد صلاح، إلا أن الأخير دخل المنظومة الأوروبية ومكنته مهارته وسرعته من التفوق بدرجة كبيرة.

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