رياضة | عودة ساحر جوارديولا ترعب ريال مدريد قبل معركة الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة ساحر جوارديولا ترعب ريال مدريد قبل معركة الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي خبراً ساراً قبل مواجهة ريال مدريد في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

واكدت التقارير الإنجليزية على أن رحيم سترلينج لاعب وسط فريق مانشستر سيتي سيكون جاهز للمشاركة أمام ريال مدريد يوم 26 فبراير الجاري في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

واشارت التقارير إلى أن رحيم سترلينج تعافي من الإصابة التي تعرض لها على مستوي عضلة الفخذ الخلفية.