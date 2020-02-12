رياضة | كاسياس يترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاسياس يترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر إيكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد السابق الترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

ذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن كاسياس (38 عامًا)، قرر الترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني والتي ستقام في مارس المقبل في مواجهة لويس روبياليس، الرئيس الحالي، والذي سيرشح نفسه مجددًا.

Advertisements

وأكدت الإذاعة الإسبانية، أن كاسياس أبلغ المجلس الأعلى للرياضة بإسبانيا بقرار منافسته على رئاسة الاتحاد.

وأشارت إلى أن كاسياس تواصل مع زملائه السابقين في المنتخب الإسباني، لإبلاغهم بقراره، ونيل دعمهم.

جدير بالذكر أن كاسياس توقف عن ممارسة كرة القدم منذ العام الماضي، بسبب أزمة قلبية تعرض لها خلال تواجده مع بورتو.