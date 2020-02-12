شكرا لقرائتكم الأهلي يرفض رحيل شريف إكرامي .. تعرف على التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو النادي الأهلي فكرة رحيل شريف إكرامي حارس مرمى الفريق للدوري السعودي الموسم المقبل وأكدوا تمسكهم بالحارس الدولي رغم إعلانه الرحيل بنهاية الموسم الجاري على خلفية حالة الغضب التي انتابت الحارس نتيجة لعدم تحدث مسئولو الأهلي معه بشأن تجديد عقده حتى الأن بشكل رسمي.

ويرى مسئولو القلعة الحمراء أن بقاء شريف أكرامي في النادي مسألة شبه محسومة وأن هناك رغبة أكيدة من النادي بالإبقاء على شريف حتى بعد إعلانه الرحيل ، وفي هذا الشأن ، أكد مصدر في الأهلي أن النادي سيعقد جلسة هامة وحاسمة مع شريف أكرامي عقب مباراة العودة أمام صن داونز الجنوب أفريقي يوم 6 أو 7 مارس المقبل بجنوب أفريقيا في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا من أجل حسم مسألة تجديد عقده لاسيما وأن النادي يرغب في بقاء الحاسر للقناعة الفنية بإمكانياته الفنية وقدرته على العطاء لمدة موسمين مُقبلين على أقل تقدير بجانب دوره القيادي الذى يعترف به الجميع في النادي ، وأوضح المصدر أن الرباعي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري وهو شريف اكرامي ووليد سليمان وأحمد فتحي وحسام عاشور سيتم حسم مصيرهم الفترة المقبلة بعدما أوصى فايلر المدير الفني للفريق بتجديد عقد الثلاثي سليمان واكرامي وفتحي فيما تحفّظ المدرب السويسري على تجديد عقد عاشور .

وأكد المصدر أن رغبة شريف اكرامي في الرحيل يُقابلها رفض تام من جانب إدارة النادي التي ترغب في الأبقاء على الحارس الدولي خاصة وأنه من أبناء النادي المُخلصين ويقوم بدوره على اكمل وجه كقائد للفريق ولم يثر أية مشاكل حينما جلس على دكة البدلاء فترة طويلة.