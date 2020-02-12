شكرا لقرائتكم باهر المحمدى يستنجد بمدرب الإسماعيلي للنجاة من عقوبات الدراويش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وكان مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان قد استقر على تحويل باهر المحمدي للتحقيق من قبل الشئون القانونية بالنادي فور عودته من ألمانيا.

وعلم "الخليج 365" أن هناك حالة غضب عارمة داخل قلعة الدراويش تجاه المحمدي بعد قراره بالسفر لألمانيا دون إذن ناديه ، ومن المقرر أن يتم توقيع عقوبات صارمة ضد اللاعب تنفيذًا لسياسة فرض الالتزام بين جنبات الفريق خاصة أن سفر المحمدي جاء قبل ساعات من المباراة المهمة أمام الرجاء المغربي.

وقال مصدر مقرب من باهر المحمدى، إن اللاعب أخبر المدرب الفرنسى برغبته فى السفر لألمانيا وهو ماوافق عليه جوميز ليغادر اللاعب أمس القاهرة وفور علم المحمدى بغضب مجلس الاسماعيلى سارع بالاتصال هاتفياً بجوميز ليخبره بحاجته للشهادة معه فى التحقيق حتى ينجو من عقوبات مجلس ادارة النادى الاسماعيلى ومن جانبه وعد جوميز المحمدى بإبلاغ ادارة الدراويش بتلقى اللاعب اذن منه قبل السفر .

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"الخليج 365" كان قد انفرد بعدم معرفة مجلس إدارة النادى الاسماعيلى وجهازه الادارى بحقيقة سفر باهر المحمدى لألمانيا وعدم حصول على اللاعب على اذن قبل مغادرة القاهرة .

وقال مصدر في مجلس إدارة النادي الاسماعيلي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "فوجئنا بسفر باهر المحمدي لألمانيا اليوم دون علم النادي ولا نعلم كيف حصل على جواز سفره ويضيف نفس المصدر: "الجهاز الفني فوجئ بغياب اللاعب وتأكدنا أنه لم يحصل على إذن من رئيس النادي "

وأضاف: "المحمدي أعلن المقربون منه أنه سافر لألمانيا بموافقة مجلس الإسماعيلي وهذا لم يحدث"

ومن المقرر أن يغيب المحمدى عن مباراة الرجاء المغربى، المقرر لها الأحد المقبل فى نصف نهائى البطولة العربية على استاد الاسماعيلية بعد حصوله على الإنذار الثانى فى مواجهة الاتحاد السكندرى.