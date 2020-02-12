أبرز مباريات اليوم الأربعاء 12 فبراير 2020 ومواعيدها والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الأربعاء، عدد من المباريات الهامة في مختلف البطولات حول العالم ضمن منافسات الموسم الجاري 2019 - 2020.

ومن خلال هذا التقرير، نستعرض لكم أبرز مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها:

كأس إيطاليا

انتر ميلان x نابولي

تقام المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءاً وتذاع على قناة beIN SPORT HD 4

كأس فرنسا

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ديجون x باريس سان جيرمان

تقام المباراة في تمام الساعة 7:30 مساءاً، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 6

ليون x مارسيليا

تقام المباراة في تمام الساعة 10:05 مساءاً، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 6

كأس ملك إسبانيا

أتلتيك بيلباو x غرناطة

تقام المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءاً، وتذاع على قناة الرياضية السعودية