أبرز مباريات اليوم الأربعاء 12 فبراير 2020 ومواعيدها والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الأربعاء، عدد من المباريات الهامة في مختلف البطولات حول العالم ضمن منافسات الموسم الجاري 2019 - 2020.
ومن خلال هذا التقرير، نستعرض لكم أبرز مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها:
كأس إيطاليا
انتر ميلان x نابولي
تقام المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءاً وتذاع على قناة beIN SPORT HD 4
كأس فرنسا
ديجون x باريس سان جيرمان
تقام المباراة في تمام الساعة 7:30 مساءاً، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 6
ليون x مارسيليا
تقام المباراة في تمام الساعة 10:05 مساءاً، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 6
كأس ملك إسبانيا
أتلتيك بيلباو x غرناطة
تقام المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءاً، وتذاع على قناة الرياضية السعودية
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