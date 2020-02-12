شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى يحسم مصير تالا نداى من مواجهة الطلائع مع المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع السنغالى تالا نداى مهاجم طلائع الجيش لاختبار طبى لتحديد موقفه من مواجهة مصر المقاصة بعد تعرضه للإصابة بشد فى العضلة الضامة خلال أحد التدريبات، ويستأنف اليوم الأربعاء فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى تدريباته استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة فى الخامسة مساء الاثنين المقبل على استاد بتروسبورت بدور الستة عشرة لكأس مصر، بعد أن منح بسيونى لاعبيه راحة سلبية من المران أمس الثلاثاء عقب الخسارة من الأهلى بثلاثة أهداف دون رد فى الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام .

وفى سياق آخر قال عبد الحميد بسيونى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى طلائع الجيش، إن فريقه قدم شوطا أول جيدًا أمام النادى الأهلى، لكن الأمور تعقدت فى الشوط الثانى، وهو ما أدى لخسارته بثلاثة أهداف نظيفة.

وأضاف بسيونى "مفايتح لعب النادى الأهلى كثيرة وحاولنا اللعب عليها، وخضنا الشوط الأول بشكل جيد"، متابعًا: "فى الشوط الثانى تصعب علينا الأمور، وحاولت إغلاق المساحات أمام جيرالدو دا كوستا، عن طريق إشراك أحمد سامى الذى أثرت إصابته علينا"، قائلاً: "دفعت بمحمد شحاتة فى عمق ملعب الأهلى والفريق الأحمر كان له الأفضلية فى التصويب على المرمى".

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وتابع "لست راضيًا على أداء اللاعبين فى الناحية الهجومية، ولم ينفذوا التعليمات، فلكى أخوض أى مباراة أمام الأهلى لابد من استغلال الأطراف بشكل جيد لكن للأسف لم يكن هناك تنفيذ التعليمات فى الشق الهجومى".

وعن سبب خروج عمرو جمال قال: "قرار فني وكان لدي الأفضلية أن أدفع بناصر منسي بدلا منه"، وأشار: "وجود عمار حمدي معنا أمر مهم للغاية في فريق، وغيابه أثر علينا ولو شارك كان سيصنع الفارق".

وانتهت أحداث مباراة الأهلي وطلائع الجيش بفوز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة أحرزها جونيور أجاي في الدقيقة 33 وعمرو السولية في الدقيقة 69، ومحمد مجدي قفشة في الدقيقة 85 في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين الماضى على استاد القاهرة، َوالتي جاءت ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 42 في منفردًا بصدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 15 محتلاً المركز الرابع عشر.