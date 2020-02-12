شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. احذر يا زمالك.. هنا مكمن خطورة شيخ الأندية التونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الأيام القيلة المقبلة فترات كروية صعبة وعصيبة على نادى الزمالك، حيث تبدأ فى 14 فبراير الجارى بمواجهة الترجى التونسى فى كأس السوبر الأفريقى باعتبار أن الأبيض بطلا لكأس الاتحاد الأفريقى الكونفدرالية الأفريقية.

وتمكن نادى الزمالك من التأهل لدور ربع نهائى دورى الأبطال بعد احتلاله المركز الثانى فى المجموعة الأولى، بينما تصدر الترجى ترتيب المجموعة الرابعة، وخرج الزمالك بشباك نظيفة فى 4 مباريات خلال مواجهتى أول أغسطس الأنجولى ومازيمبى الكونغولى وزيسكو يونايتد الزامبى.

الترجى التونسى كبير أفريقيا فى العامين الماضيين، حيث حصد لقب بطولة دورى الأبطال الأغلى لأنه فريق مميز ويضم لاعبين على مستوى عال ويمثل قوة كبيرة لا يستهان بها، خاصة أنه استطاع التفوق على العديد من الأندية الأفريقية خلال النسخة الماضية.

لمعرفة مكمن خطورة الترجى التونسى عبر سوبر كورة .. اضغط هنا

وكانت بعثة الزمالك، وصلت إلى العاصمة القطرية الدوحة، أمس الثلاثاء، استعدادا لخوض مباراة السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد الغرافة القطرى.

Advertisements

بعثة الزمالك وصلت وسط حضور جماهيرى زملكاوى مكثف، وحرصت الجماهير على تحية اللاعبين والجهاز الفنى فور وصولهم مطار الدوحة، ووجهت الجماهير رسالة للاعبى الزمالك مضمونها: بطولة غايبة من سنين هاتوها من أجل العشرين، فى إشارة إلى شهداء الدفاع الجوى.