شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض رحيل شريف إكرامي للدوري السعودي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو النادي الأهلي فكرة رحيل شريف إكرامي حارس مرمى الفريق للدوري السعودي الموسم المقبل وأكدوا تمسكهم بالحارس الدولي رغم إعلانه الرحيل نهاية الموسم الجاري على خلفية حالة الغضب التي انتابت الحارس نتيجة عدم تحدث مسئولي الأهلي معه بشأن تجديد عقده حتى الآن بشكل رسمي.

ويرى مسئولو القلعة الحمراء أن بقاء شريف إكرامي في النادي مسألة شبه محسومة وأن هناك رغبة أكيدة من النادي بالإبقاء على شريف حتى بعد إعلانه الرحيل.

وفي هذا الشأن، أكد مصدر في الأهلي أن النادي سيعقد جلسة مهمة وحاسمة مع شريف إكرامي عقب مباراة العودة أمام صن داونز الجنوب أفريقي يوم 6 أو 7 مارس المقبل بجنوب أفريقيا في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا من أجل حسم مسألة تجديد عقده لاسيما أن النادي يرغب في بقاء الحاسر للقناعة الفنية بإمكانياته الفنية وقدرته على العطاء لمدة موسمين مُقبلين على أقل تقدير بجانب دوره القيادي الذى يعترف به الجميع في النادي.

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وأوضح المصدر أن الرباعي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري وهو شريف إكرامي ووليد سليمان وأحمد فتحي وحسام عاشور سيتم حسم مصيرهم الفترة المقبلة بعدما أوصى فايلر المدير الفني للفريق بتجديد عقد الثلاثي سليمان وإكرامي وفتحي فيما تحفّظ المدرب السويسري على تجديد عقد عاشور.

وأكد المصدر أن رغبة شريف إكرامي في الرحيل يُقابلها رفض تام من جانب إدارة النادي التي ترغب في الإبقاء على الحارس الدولي خاصة أنه من أبناء النادي المُخلصين ويقوم بدوره على أكمل وجه كقائد للفريق ولم يثر أية مشاكل حينما جلس على دكة البدلاء فترة طويلة.