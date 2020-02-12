شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين البدرى وشوقى غريب قبل إعلان قائمة المنتخب لمعسكر مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد حسام البدرى المدير الفني لمنتخب مصر الأول جلسة مع شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي قبل إعلان قائمة الفريقين استعدادًا لمعسكر مارس المقبل وفقًا للأجندة الدولية.

ويرغب البدرى في ضم أكثر من لاعب من المنتخب الأولمبى في الفترة المقبلة وعلى رأسهم رمضان صبحى ومصطفى محمد وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان وأحمد حمدى، وهو ما يرحب به شوقى غريب لاسيما بعد تحقيق حلم التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

ووافق اتحاد الكرة على مشاركة منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، فى دورة ودية دولية فى الإمارات وتحديدًا فى دبى فى شهر مارس المقبل، والذى يشهد توقفا وفقا للأجندة الدولية للفيفا.

وتقام الدورة بمشاركة 4 منتخبات تأهلت بالفعل لأولمبياد طوكيو 2020 وهى منتخبات السعودية ورومانيا والأرجنتين بجانب منتخب مصر.

كما وجه اتحاد الكرة الدعوة للجهازين الفنيين للمنتخبين الأول والأولمبى لمتابعة لاعبى قطبى الكرة المصرية فى لقاء السوبر المصرى بالإمارات عن قرب، فيما تعذر وجود الجهاز الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2001 فى المباراة لارتباط المنتخب بالمشاركة في بطولة كأس العرب فى السعودية خلال هذا التوقيت.

Advertisements

ونفدت التذاكر الخاصة بالنادى الأهلى فى مباراته أمام الزمالك بالسوبر المصري المقرر لها 20 فبراير الجاري بالإمارات كما قاربت تذاكر مباراة الزمالك على الانتهاء أيضًا وذلك قبل 12 يوما من اللقاء الذى يجمع الفريقين بإستاد محمد بن زايد بالإمارات.

كان اتحاد الكرة وبريزنتيشن قد اتفقا مع مجلس أبو ظبي على حضور 27 ألف مشجع لمباراة الأهلي والزمالك بالسوبر المصري بالإمارات، وشهدت التذاكر إقبال كبير منذ بدء طرحها وجاءت أسعارها كالتالي :vip 500 درهم = 2150 جنيها مصريا، ودرجة مميزة 350 درهما = 1510 جنيهات ودرجة أولى (200 درهم) = 860 جنيها مصريا وفئة 2 (150 درهم) = 645 جنيها مصريا و فئة 3 (75 درهم) = 325 جنيها مصريا و فئة 4 (50 درهم) = 215 جنيها مصريا.

وقرر مسئولو نادى صن داونز الجنوب أفريقي حضور مباراة الأهلى أمام الزمالك بالسوبر المصرى بالإمارات، المقرر لها يوم 20 فبراير الجارى باستاد محمد بن زايد.

وأكد المصرى خالد علي، المنسق العام لفريق صن داونز الجنوب أفريقى، أن مدرب فريقه بيتسو موسيمانى حال عُرض عليه تدريب النادى الأهلى لن يرفض، ولكن إلى الآن الأهلى لم يفاوض موسيمانى المدير الفنى لصن داونز، كما يتردد الآن، وفى حال العرض أعتقد أن موسيمانى لن يرفض" .