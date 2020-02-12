الخليج 365 ينشر أسماء الحكام المصريين الذين حصلوا على "رخصة VAR"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

ينتظر متابعو الدوري المصري تطبيق تقنية حكم الفيديو VAR، بداية من الدور الثاني من بطولة الدوري، حسبما أشار عدد من مسؤولي اللجنة الخماسية التي تُدير اتحاد كرة القدم.

محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية التي تدير شئون الكرة المصرية حاليًا، أشار في تصريحات تليفزيونية سابقة إلى أنه تم اعتماد ملعبين لتطبيق تقنية الفيديو "VAR"، ويتبقى اعتماد 17، بينما خضع أكثر من 45 حكمًا لتدريبات للاستعانة بهم، مشددًا على أنهم يعملون على الحصول على الموافقات اللازمة لتطبيق التقنية.

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وينشر الخليج 365 قائمة بأسماء الحكام الذين تم اعتمادهم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حال تطبيق تقنية حكم الفيديو VAR في مصر:

"أحمد جمال، أحمد حمدي، جهاد جريشة، إبراهيم محجوب، محمود ناجي، محمد يوسف، سعيد حمزة ، عمر والشناوي، خالد جمال، محمد أبو كتير، محمد الصباحي، محمد سلامة، وائل فرحان، إبراهيم نور الدين، محمد عادل، محمد الحنفي، محمد معروف، طارق مجدي".

كان استاد القاهرة قد شهد مطلع شهر فبراير الجاري أول تجربة لاستخدام تقنية "VAR" خلال مواجهة ودية بين فريقي سيراميكا كليوباترا وبلدية المحلة.