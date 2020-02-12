بث مباشر | مشاهدة مباراة الجيش الملكي والرجاء الرياضي في الدوري المغربي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لكلاسيكو المغرب الجيش الملكي ضد الرجاء الرياضي في أهم مباريات اليوم الأربعاء 12-2-2020 في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري المغربي.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس HD المفتوحة بتعليق “عادل خلو”، ستنطلق في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت المغرب، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “الأمير مولاي عبدالله” بمدينة الرباط.

يستضيف الجيش الملكي فريق الرجاء في مباراة نارية وعينه على تحقيق الانتصار الثالث على التوالي ومواصلة نتائجه الجيدة في الدوري، حيث فاز في اخر مبارتين على “رجاء بني ملال” بنتيجة (1-0)، و”نهضة الزمامرة” بنتيجة (2-1).

ويحتل فريق الجيش المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، جمعهم من 14 مباراة حيث حقق الفوز في 7 مناسبات وخسر 6 وتعادل في مباراة واحدة.

على الجانب الآخر سيسعى فريق الرجاء إلى مصالحة جماهيره بنزع الثلاث نقاط من فريق الجيش في ملعبه وبين جماهيره لتعويض الهزيمة الاخيرة أمام فريق “مولودية الجزائر” في البطولة العربية “كأس محمد السادس” بهدف نظيف.

وتأهل فريق النسور الخضر إلى الدور نصف النهائي رغم هذه الخسارة مستفيدًا من فوزه في الجزائر بهدفين مقابل هدف، ليضرب موعدًا مع فريق “الإسماعيلي المصري”.

ويقبع فريق الرجاء في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 25 نقطة من 13 مباراة مع مباراة مؤجلة، حيث نجح الفريق في الفوز بـ7 مباريات وتعادل في 4 وخسر مبارتين.

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وتاريخيًا يتفوق الرجاء في المواجهات المباشرة بين الفريقين، التي وصلت إلى 118 مباراة، حيث تفوق في 39 منها، مقابل 32 انتصارا للجيش الملكي، وكان التعادل حاضرا في 47 مباراة.

ويملك الرجاء 103 هدف مقابل 96 هدفًا للجيش، كما أن أكبر نتيجة في تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين سجلت سنة 1964، وكانت لصالح العساكر بخماسية نظيفة.

يذكر ان اخر مواجهة جمعت الفريقين كانت في الموسم الماضي على نفس الملعب، وانتهت بفوز الجيش الملكي بنتيجة (2-1) في الجولة التاسعة عشر من الدوري المغربي.

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الجيش الملكي – الرجاء الرياضي

???? ملعب الأمير مولاي عبدالله (الرباط – المغرب)

????الدوري المغربي (الأسبوع الـ15)

⌚لم تبدأ بعد..(الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش)