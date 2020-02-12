اونلاين | بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليون ضد مارسيليا 12-2-2020 مباشر في كأس فرنسا

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بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليون ضد مارسيليا 12-2-2020 مباشر في كأس فرنسا يلتقي نادي ليون أمام مارسيليا غدا الأربعاء في مواجهة تجمع بين الفريقين في إطار مباريات ربع نهائي كأس فرنسا لموسم 2019-2020، وتقام المباراة على ملعب الأضواء معقل نادي ليون.

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بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليون ضد مارسيليا 12-2-2020 مباشر في كأس فرنسا يستضيف نادي ليون منافسه مارسيليا غدا في مباراة تجمع المتنافسين، ضمن مواجهات دور ربع نهائي من بطولة كأس فرنسا، في تمام العاشرة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة الساعة.

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليون ضد مارسيليا 12-2-2020 مباشر في كأس فرنسا يدخل نادي ليون المباراة بمعنويات منخفضة بعد الخسارة امام باريس سان جرمان في الجولة الماضية من الدوري بنتيجة 4-2، ويسعى ليون للفوز على نظيره مارسيليا مستغلا عامل الأرض والجمهور، والصعود للدور القادم من البطولة، وعبر ليون لدور ربع النهائي بعد التغلب على نادي نيس بنتيجة 2-1 في دور ثمن النهائي، وعلى الجانب الأخر للمباراة يدخل مارسيليا اللقاء بمعنويات عالية بعد الفوز في الجولة الماضية امام نادي تولوز بنتيجة 1-0، ويطمح مارسيليا في الفوز على أصحاب الأرض والعبور للدور القادم والمنافسة على لقب الكأس، حيث فاز في دور 16 على منافسه ستراسبورغ بنتيجة 3-1.