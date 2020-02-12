اونلاين | بث حي KORA GOAL مشاهدة اأتليتك بلباو ضد غرناطة اليوم الأربعاء بالدوري السعودي HD

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بث حي KORA GOAL مشاهدة اأتليتك بلباو ضد غرناطة اليوم الأربعاء بالدوري السعودي HD يترقب عشاق ومحبي الدوري الإسباني الموقعة المرتقبة التي تقام في تمام الساعة العاشرة مساءً بين أتلتيك بيلباو ضد غرناطة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ، في مواجهة من العيار الثقيل في اللقاء الذى يجمعهما على ملعب سان ماميس.

بث حي KORA GOAL مشاهدة اأتليتك بلباو ضد غرناطة اليوم الأربعاء بالدوري السعودي HD كما يسعى جايزكا جاريتانو مدرب فريق أتليتك بيلباو من أجل تحقيق إنجاز جديد للنادي منذ تواجد، ونجح أتليتك بيلباو الفوز على برشلونة بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما بربع النهائي بكاس ملك إسبانيا.

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بث حي KORA GOAL مشاهدة اأتليتك بلباو ضد غرناطة اليوم الأربعاء بالدوري السعودي HDيذكر أن تلقي فريق أتلتيك بيلباو الهزيمة من ريال سوسيداد المنتشي، بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعتهما، الأحد، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني.



اتليتكو بلباو و غرطانة الساعة 10 علي قناة 3