رياضة | زيدان يقرب مارسيلو من باريس سان جيرمان

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يقرب مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو من مغادرة ملعب سانتياو برنابيو بنهاية الموسم الحالي.

كشف موقع أوك دياريو الإسباني، أن مارسيلو الذي سيحتفل بعيد ميلاده 32 في مايو المقبل، مستاء من اختيارات المدرب زين الدين زيدان، ويشعر بالضيق من وضعه في ريال مدريد.

وأشار الموقع إلى أن رهان زين الدين زيدان على فيرلاند ميندي في المباريات الأخيرة لريال مدريد، دفع مارسيلو للتشكيك في مستقبله مع الفريق "الملكي"، وسيسهل وصوله إلى باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي.

وقدم نادي باريس سان جيرمان عرضاً لضم مارسيلو الذي سيكون على استعداد لمغادرة ريال مدريد في الصيف المقبل، إذا استمر وضعه هكذا في ظل حصوله على دقائق ضئيلة للغاية منذ بداية الموسم.