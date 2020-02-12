رياضة | موقف ميسي من عودة نيمار لبرشلونة في الصيف المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقف ميسي من عودة نيمار لبرشلونة في الصيف المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف جوردي ميستري نائب رئيس برشلونة السابق عن موقف ميسي من صفقة التعاقد مع نيمار دا سيلفا مهاجم فريق برشلونة الإسباني.
وقال جوردي ميستري في تصريحاته اليوم: ميسي أخبرني أنه يُريد عودة نيمار, إنها المرة الأولى التي يُخبرني بها اللاعب بشيء من هذا القبيل.
واضاف نائب برشلونة السابق: اعتقد أن هذه المرة الوحيدة التي طلب فيها مني ميسي التعاقد مع لاعب بعينه أو جلب صفقة جديدة لبرشلونة، ميسي لم يفعل هذا الأمر إلا مرة واحدة وهي عندما طلب عودة نيمار من باريس سان جيرمان في الصيف الماضي واعتقد أنه لا يزال يرغب في عودة نيمار للكامب نو.
وعن رحيل ميسي عن الفريق قال: لا أرى ميسي يغادر برشلونة هو مستمتع تمامًا هنا، لا يستطيع يوفنتوس أو نادٍ آخر تقديم ما قدمه برشلونه له.