رياضة | الزمالك أغلى من الترجي التونسي (أرقام)

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يصطدم نادي الزمالك بنظيره الترجي التونسي على لقب السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل على ملعب نادي الغرافة القطري

وتبلغ القيمة التسويقية لنادي الزمالك 20 مليون دولار و350 ألف مقابل 19 مليون دولار و47 ألف لفريق الترجي.

القيمة التسويقية للزمالك

حراسة المرمى

2 مليون دولار و20 ألف

الدفاع

3 مليون دولار و96 ألف

الوسط

6 ملايين دولار و44 ألف

الهجوم

7 ملايين دولار و76 ألف

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القيمة التسويقية للاعبي الترجي التونسي

19 مليون دولار و47 ألف.

حراسة المرمى

2 مليون دولار و15 ألف

الدفاع

6 ملايين دولار و52 ألف

الوسط

4 ملايين دولار و90 ألف

الهجوم

5 ملايين دولار و91 ألف