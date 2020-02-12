رياضة | نجم برشلونة يخمد نيران أزمته مع ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يخمد نيران أزمته مع ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان نجم برشلونة الإسباني شعوره بـ"العزلة" مؤكداً أن ما أثير بخصوص انتقاده لزميله الأرجنتيني ليونيل ميسي والنادي لا أساس له من الصحة.

وجاء نفي جريزمان بعدما نشرت مجلة فرانس فوتبول مقالاً تحدثت فيه عن استقباله بصورة "باردة" من قبل زملائه.

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وأكد جريزمان عبر فريقه الإعلامي كل ما نشر في المجلة الفرنسية، مشيراً إلى أنه لم يتحدث معها وأن "أي تصريحات موجودة، لم تصدر منه".

وأعرب اللاعب عن شعوره العميق بالاستياء وهو كل من معه من ما حدث حيث وصفوا ما نشرته المجلة بأنها مسألة تم "اختراعها".