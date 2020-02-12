رياضة | مرتضى منصور يهاجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور يهاجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن أن الأهلي افتعل أزمة بطلبه لعب مباراة صن داونز الجنوب إفريقي يوم 29 فبراير في نفس يوم مباراة فريقه مع الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك أخطر الاتحاد الإفريقي بخوض المباراة يوم 29 باستاد القاهرة لكن الأهلي اختلق أزمة بطلبه اللعب في نفس اليوم رغم أن الزمالك قد سبقه في ذلك".

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وأضاف: "أطالب اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة يوم 24 فبراير فهل يعقل أن يكون هناك يوم واحد فقط يسبق مباراة الأهلي والزمالك في الدوري.. نريد المحافظة على اللياقة البدينة لأولادنا في الفريقين".