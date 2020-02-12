رياضة | جدول مواعيد مباريات اليوم 12 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة الجيش الملكي ضد الرجاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مواعيد مباريات اليوم 12 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة الجيش الملكي ضد الرجاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدول مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأربعاء 12 / 2 / 2020 أبرزها مباراة الإنتر ضد نابولي في كأس إيطاليا، ومباراة الجيش الملكي ضد الرجاء في الدوري المغربي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس إيطاليا "ذهاب الدور نصف النهائي"

الإنتر ضد نابولي، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة بي إن سبورت 4.

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا "ذهاب الدور نصف النهائي"

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أتليتك بلباو ضد غرناطه، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس فرنسا "الدور ربع النهائي"

ديجون ضد باريس سان جيرمان، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة بي إن سبورت 6.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي "الجولة الـ15"

الجيش الملكي ضد الرجاء البيضاوي، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة المغربية الرياضية.