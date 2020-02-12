رياضة | موعد مباراة ليون ضد مارسيليا| مشاهدة مباراة مارسيليا ضد ليون اليوم 12-2-2020 في كأس فرنسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليون ضد مارسيليا| مشاهدة مباراة مارسيليا ضد ليون اليوم 12-2-2020 في كأس فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي ليون أمام مارسيليا غدا الأربعاء في مواجهة تجمع بين الفريقين في إطار مباريات ربع نهائي كأس فرنسا لموسم 2019-2020، وتقام المباراة على ملعب الأضواء معقل نادي ليون.

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موعد مباراة ليون ومارسيليا

يستضيف نادي ليون منافسه مارسيليا غدا في مباراة تجمع المتنافسين، ضمن مواجهات دور ربع نهائي من بطولة كأس فرنسا، في تمام العاشرة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة الساعة.

يدخل نادي ليون المباراة بمعنويات منخفضة بعد الخسارة امام باريس سان جرمان في الجولة الماضية من الدوري بنتيجة 4-2، ويسعى ليون للفوز على نظيره مارسيليا مستغلا عامل الأرض والجمهور، والصعود للدور القادم من البطولة، وعبر ليون لدور ربع النهائي بعد التغلب على نادي نيس بنتيجة 2-1 في دور ثمن النهائي.وعلى الجانب الأخر للمباراة يدخل مارسيليا اللقاء بمعنويات عالية بعد الفوز في الجولة الماضية امام نادي تولوز بنتيجة 1-0، ويطمح مارسيليا في الفوز على أصحاب الأرض والعبور للدور القادم والمنافسة على لقب الكأس، حيث فاز في دور 16 على منافسه ستراسبورغ بنتيجة 3-1.