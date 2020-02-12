رياضة | موعد مباراة أتلتيك بيلباو وغرناطة| مشاهدة مباراة أتلتيك بيلباو ضد غرناطة اليوم 12-2-2020 في كأس ملك إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة أتلتيك بيلباو وغرناطة| مشاهدة مباراة أتلتيك بيلباو ضد غرناطة اليوم 12-2-2020 في كأس ملك إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق ومحبي الدوري الإسباني الموقعة المرتقبة التي تقام في تمام الساعة العاشرة مساءً بين أتلتيك بيلباو ضد غرناطة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ، في مواجهة من العيار الثقيل في اللقاء الذى يجمعهما على ملعب سان ماميس.

و يسعى جايزكا جاريتانو مدرب فريق أتليتك بيلباو من أجل تحقيق إنجاز جديد للنادي منذ تواجد، ونجح أتليتك بيلباو الفوز على برشلونة بنتيجة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما بربع النهائي بكاس ملك إسبانيا.جدير بالذكر أن فريق أتلتيك بيلباو تلقى الهزيمة من ريال سوسيداد المنتشي، بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعتهما، الأحد، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإسباني. اتليتكو بلباو و غرطانة الساعة 10 علي قناة 3