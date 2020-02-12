قنبلة كروية.. ميسي يزامل رونالدو في يوفنتوس الموسم المقبل!

ربطت تقارير صحفية عالمية وإيطالية إسم النجم الأرجنتيني وقائد برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، بالانضمام إلى يوفنتوس الإيطالي خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونقل برنامج "الشرينجيتو" الإسباني الشهير عن صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية قلها إن حلم يوفنتوس وإنتر ميلان هو ضم الأرجنتيني ميسي خلال الموسم المقبل، مقابل 350 مليون يورو.

وعلى صدر صفحتها الأولى، نشرت الصحيفة الإيطالية 3 صور لليونيل ميسي بقميص برشلونة ويوفنتوس وإنتر ميلان.

ولفتت الصحيفة إلى التصريحات التي أدلى بها المستشار السابق للنادي الملكي، أريدو بريدا، عن إمكانية رحيل ميسي إلى إيطاليا، والتي قال فيها: "أعتقد أنه في حالة جيدة داخل برشلونة، لا سيما أنه يعيش مع عائلته ودائما يتواجد هنا منذ سن 13 عاما، ويغطي على جميع الأخطاء التي يرتكبونها في النادي، لهذا أعتقد أنه من الصعب رحيله، ولكن الأمر ليس مستحيلا".

وأضاف بريدا قائلاً: "يمكن للأندية الإنجليزية شراؤه، ولكن أيضا هناك أندية إيطالية، وإذا اختار ميسي القدوم إلى إيطاليا، فإنه يعجبني رؤيته في ميلان، ولكن في الحقيقة يوفنتوس وإنتر هما اللذان يستطيعان شراءه".

وظهر إسم "البرغوث" الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات المقبلة بسبب أزمته الأخيرة مع إدارة النادي الكتالوني، وتحديدا الفرنسي إريك أبيدال المدير الرياضي للـ"بلوجرانا".

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وكان أبيدال قد أطلق تصريحات ضد لاعبي البارسا مؤخراً، حيث قال: "العديد من اللاعبين لم يكونوا راضين أو لم يبذلوا جهدا كبيرا، وكانت هناك أيضا مشكلة تواصل داخلية واضحة، وكانت العلاقة بين المدير الفني وغرفة الملابس دائما جيدة، ولكن في فترة فالفيردي كنت أشعر أن هناك شيئا غير صحيح، بصفتي لاعبا سابقا".

وأثارت تلك التصريحات حفيظة ميسي، الذي قرر الرد على أبيدال عبر "انستجرام" قائلاً: "أعتقد أنه عندما نتحدث عن لاعبين، يجب أن نعطي أسماء، لأننا بخلاف ذلك سنتسبب في إزعاج الجميع وتغذية الشائعات التي تنتشر، ويجب أن يتحمل المسؤولون عن مجال الإدارة الرياضية مسؤولياتهم، وقبل كل شيء يتحملون القرارات التي يتخذونها".

وبعدما تفجرت الأزمة، تحدثت تقارير صحفية عن إمكانية رحيل النجم الأرجنتيني عن برشلونة لاسيما أنه يمتلك بنداً في عقده يسمح له بمغادرة ملعب "الكامب نو" في نهاية أي موسم.

وانتقال ميسي إلى يوفنتوس يعني مزاملته لمنافسه الدائم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو الأمر الذي وصفته الصحف الإيطالية بأن وجود الثنائي العملاق في فريق واحد يعتبر "حلماً".

من ناحية أخرى، أفادت صحيفة "صن" البريطانية بأن إدارة يوفنتوس تستعد لتجهيز مبلغ ضخم لإقناع المدرب الإسباني بيب جوارديولا بتدريب "البيانكونيري".

وقالت الصحف الإيطالية إن قدوم جوارديولا إلى يوفنتوس يمكن أن يقنع ميسي بالانضمام إلى الفريق الإيطالي خاصة وأنه كان في السابق مدربه في برشلونة.