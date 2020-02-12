أزمة بشأن السوبر المصري وإمكانية إلغائها

تحدث رئيس اللجنة المنظمة لمباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في الإمارات، سهيل العريفي، عن وجود أزمة بشأن المباراة وموعد وصول بعثتي الفريقين.

وقال العريفي، في تصريحات تليفزيونية نقلها موقع "صدى البلد"، إن اللجنة حاولت تغيير موعد المباراة لتقام يوم الجمعة بدلاً من الخميس، إلا أن اتحاد الكرة المصري رفض الأمر تمامًا.

وأضاف أنه من المقرر أن تصل بعثتيّ الأهلي والزمالك يوم 17 فبراير، وسيكون المران في اليوم التالي.

وأشار العريفي إلى أن أزمة رعاة البطولة والحقوق الإعلانية تقترب من الحل خلال الساعات المقبلة، مؤكداً أن المباراة ستقام في موعدها ولا داعي للحديث عن إمكانية إلغائها.

وبشأن الأزمة، أكد العريفي أن "العلاقات بين البلدين أكبر بكثير من أي عوائق أو مشاكل تؤثر على المباراة، نفرح كثيرا لاستقبال الأخوة المصريين على مدار السنوات الماضية".

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وأضاف: "لا يزال هناك مناقشات مع قنوات أبو ظبي الرياضية والأزمة في طريقها إلى الحل، الجميع حريص على إقامة السوبر المصري في أفضل صورة، والإمارات بلد المصريين".

وأكد أن كل العوائق ستزول في القريب العاجل، مضيفاً: "سنسمع غداً أخبار جيدة في هذا الشأن، ومن مصلحة السوبر المصري أن يُنقل عبر قناة أبو ظبي".

وتابع: "كنا نتمنى إقامة السوبر يوم الجمعة وحاولنا مع اتحاد الكرة تغيير الموعد، لكن تم الرفض بسبب جدولة الدوري المصري وتقرر إقامة المباراة يوم الخميس".

واختتم العريفي تصريحاته بالقول: "تم بيع 90% من التذاكر المخصصة لجماهير الأهلي كما هو موضح عبر الموقع الرسمي، والإقبال من جانبهم أكبر لحضور المباراة".

وسيواجه الأهلي "بطل الدوري" نظيره الزمالك "بطل كأس مصر" في الـ 20 من فبراير الجاري على ستاد محمد بن زايد في الإمارات.