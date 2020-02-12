شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز دجلة بدون تغييرات مع الخروبي والبحث مستمر عن مدرب حراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفضل مسئولو دجلة عدم اجراء اي تعديلات علي الجهاز المعاون لتاكيس جونيس وكذلك الجهاز الإدارى، مع اضافة يونس زردوك لمعاونة الخروبي في حالة اتمام التعاقد، إلا أن المسئولون في دجلة مازالوا يبحثون عن مدرب لحراس المرمي بعد رحيل المدرب الحالي اليوناني مع تاكيس جونيس، وذلك من أجل استكمال افراد الجهاز المعاون.

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أعلن نادى وادى دجلة إنهاء تعاقده بشكل رسمى مع اليونانى تاكيس جونيس بعد قيادته للفريق لمدة موسم ونصف، وذلك عقب الخسارة من المصرى البورسعيدى أمس بثلاثة أهداف دون رد فى الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام، ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز فى 3 لقاءات فقط وتعادل فى 5 وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.