شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُنهي إجراءات سفر حمدي فتحي لألمانيا والفريق يواصل استعداده للمصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُنهي مسئولو النادي الأهلي حاليًا إجراءات سفر حمدي فتحي لاعب الفريق إلى ألمانيا يوم25 من فبراير الجاري لإجراء فحص طبي جديد من خلال الطبيب الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة قبل عدة أسابيع ويؤدي اللاعب حاليًا برنامج تأهيلي للتعافي من هذه الإصابة، كما سيُسافر إلى ألمانيا يوم 25 الجاري من أجل الاطمئنان على البرنامج التأهيلي خلال جلسة مع الطبيب الألماني يوم 26 الشهر ذاته.

في الوقت الذي يواصل الأهلي استعداداته لمواجهة فريق المصري البورسعيدى في المواجهة المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية وذلك ضمن منافسات الدوري الممتاز، والتي تعد مباراة مهمة نظرًا لحساسية مواجهات الفريقين من ناحية ولرغبة الفريق الأحمر في استمرار سلسة الفوز المتتالي ببطولة الدوي العام.

وفاز الأهلى على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة أحرزها جونيور أجايى فى الدقيقة 33 وعمرو السولية فى الدقيقة 69، ومحمد مجدى قفشة فى الدقيقة 85 فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء الاثنين الماضي على استاد القاهرة، َوالتى جاءت ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

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بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلى للنقطة 42 منفردًا بصدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 15 محتلاً المركز الرابع عشر، بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من في حراسة المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع علي معلول، رامي ربيعة، محمود متولي، محمد هاني، خط الوسط عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي قفشة وفي الهجوم أحمد الشيخ، جيرالدو، جونيور أجاي، بينما بدأ طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من حمد بسام، علي الفيل، خالد سطوحي، كريم طارق، عمرو جمال، أحمد سمير، تالنداي، محمد ناصف، مهند مصطفى، أحمد السيد عبدالرحمن، فرانك ستيفن، أبو بكر ديارا، ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري مساء الجمعة المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية وذلك ضمن منافسات الدوري الممتاز.