حمادة صدقى يشيد بصفقتى محسن وطلعت ويجهز فوزى الحناوى ومحمود معاذ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد حمادة صدقي المدير الفني لسموحة بصفقتي صلاح محسن ومحمد طلعت اللذين تعاقدا معهما الفريق في الانتقالات الشتوية الأخيرة وأصبحا من الأعمدة الرئيسية التي يعتمد عليها المدير الفني في مبارياته الرسمية ونجح صلاح محسن في إحراز هدف الفريق الوحيد الذى فاز به على نادى مصر في الجولة الأخيرة للدورى.
في شأن آخر يجهز حمادة صدقى الثنائى فوزى الحناوى ومحمود معاذ لاعبي الفريق العائدين من فترة إصابة طويلة وابتعاد كامل عن الملاعب خلال الأسابيع الماضية حتى يكونا جاهزين للمشاركة مع الفريق خاصة الحناوي الذى يعول عليه المدير الفني ليكون بديلاً لناصر ماهر.
رفض حمادة صدقي المدير الفني لسموحة إقامة معسكر مغلق للاعبين خلال الفترة المقبلة مشيدًا بملعب تدريب سموحة في ظل رغبته في زيادة الجرعة التدريبية للاعبين حتى يكونوا جاهزين لمباراة الأهلى بالدوري.
كان حمادة صدقى اشتكى غموض موعد مباراة الأهلي في الجولة الثامنة عشر للدورى بسبب عدم تحديد لجنة المسابقات باتحاد الكرة حتى الآن لموعد المباراة حتى الآن وهو ما وضع المدير الفني في ورطة حقيقية خاصة أن لقاء الفريق السكندرى أمام الزمالك في دور الـ16 تم تأجيلها نظرًا لسفر الفريق الأبيض للدوحة لخوض لقاء الترجى التونسى في السوبر الأفريقي يوم الجمعة المقبلة .
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