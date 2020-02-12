تتجه أنظار العالم إلى ملعب جوسيبي مياتزا في مدينة ميلانو، مساء اليوم الاربعاء 12-2-2020، حيث سيستضيف مباراة قمة بين الإنتر ونابولي، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا 2020.

تنطلق مباراة النيراتزوري والسيليستي في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينيتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، ولن تكون المواجهة بالسهلة أبدًا على رجال جينارو جاتوزو، على اعتبار أن أصحاب الضيافة “الإنتر” يعيشون أفضل فتراتهم تحت قيادة المدرب المتحمس “أنطونيو كونتي”.

الفريق الملقب بالأفاعي استطاع تصدر جدول ترتيب السيري آ بفارق الأهداف عن يوفنتوس مطلع هذا الأسبوع بفضل الفوز العريض الذي حققه على ميلان بأربعة أهداف لهدفين، رغم التأخر في نهاية الشوط الأول بثنائية كان بطلها زلاتان إبراهيموفيتش بتمريرة حاسمة وبهدف من رأسية.

وفي نفس توقيت هذه المباراة ستقام قمة أخرى في فرنسا على ملعب نادي أولمبيك ليون “جروباما” حيث سيستضيف أولمبيك مارسيليا ضمن مباريات ربع نهائي كأس فرنسا، وقبلها بساعتين سيحل باريس سان جيرمان ضيفًا ثقيلاً على ديجون لحساب نفس المرحلة.

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وستختتم مباريات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال آسيا بمباراتين في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت جرينيتش، علمًا بأن الاتحاد الآسيوي قرر تأجيل 4 مباريات في هذه المرحلة لأندية صينية بسبب فيروس كورونا.

وفي إسبانيا سيحل غرناطة ضيفًا على قاهر برشلونة “أثلتيك بلباو” في ملعب سان ماميس لحساب مباراة ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وستنقل هذه المباراة على القناة الرياضية السعودية.

وستقوم قناة بي إن سبورتس المجانية بنقل مباراة قمة الجولة ال15 من الدوري المغربي بين الجيش الملكي والرجاء البيضاوي، والمقرر لها على ملعب الأمير مولاي عبد الله في العاصمة الرباط.

إليكم جدول مواعيد مباريات اليوم الاربعاء 12-2-2020 والقنوات الناقلة