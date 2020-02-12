رياضة | موعد مباراة باريس سان جيرمان اليوم| مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان اليوم 12-2-2020 في نصف نهائي كأس فرنسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة باريس سان جيرمان اليوم| مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان اليوم 12-2-2020 في نصف نهائي كأس فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفاً ثقيلاً على نظيره ديجون، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس فرنسا.

وتقام مباراة باريس سان جيرمان وديجون في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

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يسعى فريق العاصمة في تخطي عقبة ديجون، قبل المواجهة الصعبة الأسبوع المقبل أمام فريق بوروسيا دورتموند في الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويرغب باريس سان جيرمان في عبور بوروسيا دورتموند من أجل الوصول لمراحل متقدمة في البطولة القارية، حيث كانت أخر ثلاث مشاركات لفريق العاصمة في بطولة دوري أبطال أوروبا لم يتخطى الدور ثمن النهائي.

ويتصدر باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي برصيد 61 نقطة وبفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقية مارسيليا، وقدم مستوى رائع في بطولة دوري أبطال أوروبا وتخطي دور المجموعات بخمس إنتصارات وتعادل وحيد.