رياضة | موعد مباراة الهلال السعودي اليوم| مشاهدة مباراة الهلال ضد الفيحاء اليوم12-2-2020 المقبلة في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الهلال السعودي اليوم| مشاهدة مباراة الهلال ضد الفيحاء اليوم12-2-2020 المقبلة في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي الهلال السعودي لمواجهة نظيره الفيحاء، مساء غداً الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقام مباراة الهلال ضد الفيحاء على أرضية ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

موعد مباراة الهلال ضد الفيحاء في الدوري السعودي

تقام مباراة الهلال ضد الفيحاء مساء غدا الخميس، في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و6:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:30 مساءً بتوقيت الإمارات الإمارات.

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القناة الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي

وتذاع مباراة الهلال ضد الفيحاء عبر قناة السعودية الرياضية الأولى، بتعليق عبدالله الحربي.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري السعودي

ويتربع الهلال على عرش جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة، بينما يتواجد الفيحاء في المركز العاشر برصيد 21 نقطة.