رياضة | الأرقام المميزة تلاحق عبدالرزاق حمدالله مع النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرقام المميزة تلاحق عبدالرزاق حمدالله مع النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسير بسرعة البرق في طريقه نحو الأرقام المميزة دائمًا، المغربي عبدالرزاق حمدالله صاحب الـ29 عام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.

استطاع حمدالله أن يسجل هدف في ثنائية النصر أمس أمام السد القطري في أولى جولات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين.

المغربي حمدالله لم يتوقف عن التهديف في آخر 6 لقاءات للفريق في جميع البطولات التي يشترك بها، إضافة إلى أنه سجل 6 أهداف من أصل 8 أهداف للنصر في عام 2020.

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وتجدر الإشارة إلى أن آخر 38 هدف للنصر، في بطولات الدوري السعودي للمحترفين ودوري أبطال آسيا وكأس الملك وكأس السوبر، ساهم حمدالله في 21 هدف، بواقع 18 هدف سجلهم، وصناعة 3 أهداف.

جدير بالذكر أن حمدالله الموسم الماضي قد توج هدافًا للدوري برصيد 34 هدف، علاوة على أنه أصبح الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين.

ووصل إلى الهدف رقم 69 مع النصر منذ انضمامه في الموسم الماضي 2018-2019، وصنع 14 آخرين في 55 مباراة.