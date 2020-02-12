رياضة | 3 مشاهد من مباراة النصر ضد السد في دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 مشاهد من مباراة النصر ضد السد في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي في فخ التعادل الإيجابي بهدفين أمام نظيره السد القطري، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020.

النصر يفشل في معادلة انتصارات السد

فشل النصر السعودي في معادلة انتصارات السد القطري أمامه، حيث أنه يملك تاريخًا سيئًا في مواجهاته مع الزعيم، اللذان تواجها في 6 مواجهات حتى الآن، لم يحقق العالمي الانتصار سوى في لقاء وحيد، وخسر لقائين وتعادل في 3 لقاءات.

عبدالرحمن العبيد يسجل أولى أهدافه الآسيوية

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سجل عبدالرحمن العبيد هدف في ثنائية النصر أمس، ليكون بذلك قد وقع أولى أهدافه في دوري أبطال آسيا.

تعد هذه النسخة الثانية التي يظهر فيها عبدالرحمن العبيد في مسيرته بدوري أبطال آسيا، إذ شارك مع النصر السعودي في النسخة الماضية 2019 ولكنه لم يحالفه الحظ في التسجيل.

حمدالله متخصص شباك السد

وصل المغربي عبدالرزاق حمدالله إلى الهدف التاسع في شباك السد القطري بعد هدفه أمس، مع 3 أندية، حيث سجل هدفين مع النصر السعودي، و3 أهداف مع الريان القطري، و4 مع الجيش القطري، من 6 مباريات.