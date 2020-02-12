رياضة | سيميدو يعرب عن سعادته مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيميدو يعرب عن سعادته مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الظهير الأيمن البرتغالي الدولي نجم نادي برشلونة الإسباني، نيلسون سيميدو عن سعادته الكبيرة بوضعيته مع برشلونة هذا الموسم.

وأعرب سيميدو عن أن هذا الموسم هو أفضل مواسمه مع برشلونة، منذ أن إنضم لفريق في صيف عام 2017 من بنفيكا البرتغالي.

وصرح سيميدو لصحيفة أبولا البرتغالية: "أعيش وضعية جيدة الآن مع برشلونة، أحظى بثقة مدرب الفريق كيكي سيتين، وسأعمل بجد لأحظى بتلك الثقة".

وتابع: "بالفعل هذا الموسم هو الأفضل لي في برشلونة، وأنا سعيد جداً الآن، الأمور تسير معي بشكل جيد جداً".

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وأضاف: "من المؤسف ألا نكون في صدارة الدوري الإسباني، لكن الوقت مازال مبكراً، فرصة المنافسة مفتوحة، ولدينا الوقت لذلك".

وحول فارق النقاط مع ريال مدريد أتم: "الفارق بين ريال مدرين وبرشلونة ليس كبيراً، بإمكاننا الوصول للصدارة مرة أخرى".

ويتخلف برشلونة علن ريال مدريد بفارق ثلاث نقاط في صدارة الليجا، حيث يبلغ رصيد ريال مدريد 52 نقطة، ويمتلك برشلونة 49 نقطة.

وكان سيميدو خارج حسابات المدير الفني السابق للفريق إرنستو فالفيردي، حيث كان على أعتاب الرحيل عن برشلونة، وسط إهتمام أندية أتليتيكو مدريد وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد، قبل أن يعود للصورة مرة أخرى، مع تولي كيكي سيتين إدارة الفريق.