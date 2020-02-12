رياضة | خطوة واحدة تفصل باريس سان جيرمان عن التعاقد مع ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة واحدة تفصل باريس سان جيرمان عن التعاقد مع ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية، على أن كيليان مبابي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، سيلعب دورًا رئيسيًا في تعاقد فريقه مع الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة.

وأصبح ليونيل ميسي مهتمًا بفكرة اللعب مع زميله السابق في البلوجرانا ونجم النادي الباريسي الحالي، البرازيلي نيمار دا سيلفا، من خلال الانضمام إلى باريس سان جيرمان، ومع ذلك، فإن وجود كيليان مبابي سيؤثر بشكل كبير على قائد برشلونة للوصول إلى الدوري الفرنسي.

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وذكر الصحفي إدواردو إندا بموقع "أوك دياريو" الإسباني، أن هناك احتمالية كبيرة لانتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان، في نهاية الموسم الجاري، بدون تكلفة انتقال بفضل بند في عقده مع برشلونة.

وعلى الرغم أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان يمكنه ضم ميسي دون دفع أي مقابل لبرشلونة، فإنه لا يزال يتعين عليه تحمل راتب اللاعب الأرجنتيني الضخم الذي يحصل على راتبًا يصل إلى 50 مليون يورو.

وأشارت التقارير، إلى أن ميسي قد يرتدي قميصًا آخر غير برشلونة، من أجل اللعب إلى جوار نيمار مرة أخرى في باريس سان جيرمان، لكن هذا لن يكون السبب الوحيد، حيث أن وجود كيليان مبابي سيكون مهمًا أيضًا بالنسبة إلى ميسي الحائز على 6 جوائز للكرة الذهبية، حيث يدرك اللاعب الأرجنتيني أنه مع وجود نجمي باريس سان جيرمان، ستكون هناك فرصة أكبر للتغلب على سجل كريستيانو رونالدو الذي توج بخمسة ألقاب بدوري أبطال أوروبا، والمتفوق بفارق لقب على ميسي.