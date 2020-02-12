رياضة | صحيفة إسبانية تكشف موعد انتقال مبابي إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة إسبانية تكشف موعد انتقال مبابي إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن موعد انتقال الدولي الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ريال مدريد الإسباني.

وكان الفرنسي كيليان مبابي قد دخل في جدال حاد مع مدربه توماس توخيل، المدير الفني للفريق الباريسي بسبب استبداله خلال مباراة مونبلييه، ومع ذلك، خرج المدرب الألماني بتصريحات صحفية بعد المباراة قائلًا: "لا أستطيع أن أصدق أن ما فعله مبابي ضد مونبلييه سيساعده على مغادرة النادي في الصيف، هو لاعب لدينا ولديه عقد".

وأشار توماس توخيل إلى أنه لا ينبغي رحيل كيليان مبابي إلى ريال مدريد في نهاية الموسم الجاري، ومع ذلك، سيكون لدى المهاجم الفرنسي شكوك جدية بشأن مشروع باريس سان جيرمان المستقبلي.

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وذكر موقع إسباني، أن كيليان مبابي لا يزال غير مقتنع بتجربته في باريس سان جيرمان الفرنسي، وأنه يحلم بالفعل بالانضمام إلى ريال مدريد في الخطوة المقبلة في مسيرته.

وعلر الرغم من ذلك فمن المتوقع أن ينتقل مبابي إلى ريال مدريد في صيف 2021، حيث يعلم الفريق الملكي صعوبة التعاقد معه قبل هذا التوقيت، نظرًا لأن لديه عقد ممتد مع باريس حتى يونيو 2022.

والجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، متفوقا بفارق 3 قاط عن أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي برشلونة.