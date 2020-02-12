رياضة | عدسة الكاميرا تلتقط إصابة مخفية لميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عدسة الكاميرا تلتقط إصابة مخفية لميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إلتقطت عدسة إحدى الكاميرات خلال مباراة برشلونة الأخيرة ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني، صورة لنجم الفريق ليونيل ميسي، وقد وضع ضمادة على قدمه اليسرى خلال المباراة، مما يشير لمعاناته من الإصابة.

وأشارت بعض التقارير لتعرض ميسي لإصابة، قد تقلل من إسهامته مع الفريق ويكون لها تأثير سلبي كبير على اللاعب في المباريات القادمة.

ويجد ميسي في الوقت الحالي نفسه مضطراً للتواجد بجميع مباريات الفريق، في ظل الغيابات التي تضرب الخط الأمامي لبرشلونة، وعلى رأسها الأوروجواياني لويس سواريز والفرنسي عثمان ديمبلي.

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ووفقاً لمدا أوردته سبكة ESPN العالمية، فإن إصابة ميسي ليست خطيرة، ولا تهدده على المدى البعيد، لكن ميسي في الوفت نفسه عليه التعامل بحذر مع الإصابة، خشية حدوث تطورات مستقبلية.

وسبق لميسي أن عانى من إصابتين مختلفتين هذا الموسم، الأولى في مطلع الموسم وكانت إصابة في القدم، غاب على إثرها لمدة شهر ونصف، فيما كانت الإصابة الثانية عبارة عن إصابة عضلية إبعدته لمدة أسبوع في سبتمبر.

وتغلب برشلونة على مضيفه ريال بيتيس بثلاثية مقابل هدفين بملعب "بينتو فيامارين" قدم خلالها ميسي ثلاثة تمريرات حاسمة.

وسيواجه برشلونة فريقي خيتافي وإيبار بملعب كامب نو يومي 15 و 22 فبراير القادمين، في الجولتين 24 و25 من الدوري الإسباني.