رياضة | جماهير التعاون السعودي تخشى غرور البداية في دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير التعاون السعودي تخشى غرور البداية في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي في تحقيق الفوز بهدف دون رد أمام نظيره الشارقة الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020، أمس الثلاثاء.

وتخشى جماهير التعاون الغرور من البداية الجيدة بتحقيق الفوز في مستهل الطريق، إذ أنه في المشاركة الأولى للفريق نسخة 2017، حقق السكري الفوز بهدف دون رد أمام لوكو طقشند، بالجولة الأولى أيضًا.

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ثم تلقى بعد ذلك 3 هزائم وتعادل في لقائين، في المجموعة التي كانت تضم كلا من استقلال طهران الإيراني وأهلي دبي ولوكو طقشند، ليودع منافسات دوري أبطال آسيا 2017 من دور المجموعات.

وتأمل الجماهير التعاونية في تحقيق إنجاز في هذه النسخة وترك بصمة واضحة خاصة بعد أن حقق التعاون لقب كأس خادم الحرمين الشريفين لأول مرة في تاريخه عام 2018.

جدير بالذكر أن التعاون السعودي يتواجد في المجموعة الثالثة، برفقة نادي الدحيل القطري وبرسبوليس الإيراني والشارقة الإماراتي