رياضة | مفاجأة.. يوفنتوس يرفض التفريط في نجم الفريق لصالح برشلونة

رفض الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، التفريط في خدمات نجم الفريق لصالح نادي برشلونة الإسباني، بشأن إمكانية ضم جناحه فيديريكو بيرنارديسكي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة يرغب في التعاقد مع بيرنارديسكي، كجزء من صفقة تبادلية بنقل إيفان راكيتيتش إلى يوفنتوس في السوق الشتوي الماضي، لكن بقى اللاعب الإيطالي مع السيدة العجوز، ومن الواضح أن البيانكونيري لا يخطط لبيعه بحلول الصيف المقبل.

وصرح بيرنارديسكي، نجم اليوفي، بشأن اهتمام برشلونة بالحصول على خدماته قائلا: "لدي عقد مع يوفنتوس، لكنه ليس المشكلة، أنا سعيد في تورينو، دعونا نرى ما يمكن أن يحدث في المستقبل".

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وتابع: "اهتمام برشلونة جعلني أشعر بالفخر، وهذا أمر طبيعي عندما يهتم بك نادٍ مثل برشلونة، عليك أن تكون فخورًا".

وأكدت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، على أن فيديريكو بيرنارديسكي صاحب الـ25 عامًا ليس لاعبًا أساسيًا في تشكيلة المدرب ماوريزيو ساري، لكن من الواضح أن اليوفي سيعتمد عليه في المواسم المقبلة، وليس لديهم نية في بيعه بالموسم المقبل.

والجدير بالذكر أن بيرنارديسكي لا يزال مرتبط بموجب عقد مع يوفنتوس حتى يونيو 2022.