رياضة | مدير ليفربول يكشف دور "العلم" في تعاقد الريدز مع محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير ليفربول يكشف دور "العلم" في تعاقد الريدز مع محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث بيتر مور المدير التنفيذي لفريق ليفربول الإنجليزي عن بداية قصة تعاقد الريدز مع الدولي المصري محمد صلاح نجم بطل أوروبا الأول.

تصريحات بيتر مور مدير ليفربول

وأشار بيتر مور المدير التنفيذي لفريق ليفربول في تصريحات نقلها موقع "سوكر لادوما"، إلى أن محمد صلاح صعد بشكل متسارع في قائمة اللاعبين الذين كان يراقبهم ليفربول خلال بداية فترة التفكير في التعاقد مع الدولي المصري.

وقال المدير التنفيذي للريدز: "صلاح قصة عظيمة، لقد جاء من روما بناء على ما رصده فريق التحليل في ليفربول".

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وأكمل موى: "بالتأكيد الجميع شاهده عندما كان في تشيلسي، ولكن مورينيو لم يمنحه الفرصة وتركه يرحل".

وأردف مدير ليفربول : "وقتها ذهب إلى فيورنتينا ثم روما، ولكن كان هناك شيئًا ما يخص التحليلات الخاصة به، والذي شاهده فريقنا العلمي".

واختتم المدير التنفيذي: "هذا الشيء جعل اسم صلاح يقفز بشكل متتالي في قائمتنا قبل أن نقوم بالتعاقد معه".

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

يذكر أن فريق ليفربول يتصدر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 73 نقطة من خوض 25 جولة في مسابقة البيرميرليج ، حيث حقق الريدز الفوز في 24 مباراة وتعادل في لقاء وحيد ولم يتلقى أبناء المدرب الألماني يورجن كلوب أية خسارة.