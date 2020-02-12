رياضة | شيكابالا يتحدث عن مواجهة الترجي في كأس السوبر الأفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيكابالا يتحدث عن مواجهة الترجي في كأس السوبر الأفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك رغبة لاعبي الأبيض في الفوز على الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا وتحقيق لقب السوبر الأفريقي مساء الجمعة المُقبلة.

موعد مباراة الزمالك ضد الترجي

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك بطل كأس الكونفدرالية ضد الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا بملعب حمد بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة، في كأس السوبر الأفريقي مساء الجمعة المُقبلة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

تصريحات شيكابالا

وقال شيكابالا في تصريحات صحفية: "ذهبنا لقطر لحصد السوبر الأفريقي، أمام الترجي التونسي"

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وتابع قائد الزمالك:" لاعبو الزمالك في حالة تركيز شديد ورغبة كبيرة في حصد اللقب القاري، وإسعاد جماهير القلعة البيضاء، وهذا ما نعد به مجلس الإدارة والجماهير".

إصابة شيكابالا

وكان الزمالك قد افقتد خدمات قائده محمود عبد الرازق شيكابالا في مباراتي الإسماعيلي وحرس الحدود ضمن إطار منافسات بطولة الدوري المصري، بسبب كدمة الركبة التي تعرض لها الاعب.

كارتيرون يضم شيكابالا لقائمة السوبر الأفريقي

وفضل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، ضم قائد الزمالك شيكابالا لقائمة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي، حيث يجري الاعب اختبارا طبيا، غدا الأربعاء، لتحديد مدى إمكانية مشاركته في مباراة بطل دوري أبطال أفريقيا.