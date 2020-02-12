رياضة | ديجون ضد باريس سان جيرمان .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديجون ضد باريس سان جيرمان .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفاً على نظيره ديجون اليوم الأربعاء 12 فبراير، في إطار مباريات ربع نهائي كأس فرنسا لكرة القدم، وذلك على أرضية ملعب جاستون جيرار معقل فريق ديجون.

ويبدو النادي الباريسي مرشحاً للفوز على ديجون، وإنتزاع بطاقة العبور للدور نصف النهائي من البطولة، حيث تقام المباراة من دور واحد بنظام خروج المغلوب.

بيد أن الفريق الباريسي سيكون حذراً جداً من فريق ديجون على ملعبه، حيث سبق للفريق الصغير وأن أسقط النادي العاصمي في لقاء الجولة 12 من الدوري الفرنسي بنتيجة 2-1 في نوفمبر الماضي.

موعد مباراة ديجون ضد باريس سان جيرمان

تنطلق المباراة مساء اليوم الأربعاء، وذلك عند تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت وعمان، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي ودبي، السادسة والنصف بتوقيت تونس والجزائر، الخامسة والنصف بتوقيت جرينتش، وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD6 .

التشكيل المتوقع لمباراة ديجون ضد باريس سان جيرمان.

من المتوقع أن يبدأ المدرب سيتفين جوبار مدرب ديجون بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: رونار أليكس رونارسون.

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خط الدفاع: حمزة منديل - ويسلي لاوتا - برونو إيكولي مانجا - ميكائيل ألفونس.

خط الوسط: ديديه ندونج - رومان أمالفيتانو - منير شعير - ستيفي مافيديدي - ياسين بنزيه.

خط الهجوم: جوليو تافاريس.

بينما من المتوقع أن يبدأ توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان بالأسماء التالية.

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: توماس مونييه - تيلو كيرير - بيرسنيل كيمبيمبي - ليفين كورزوا.

خط الوسط: إدريسا جانا جايي - ماركو فيراتي - جوليان دراكسلر.

خط الهجوم: كيليان مبابي - ماورو إيكاردي - بابلو سارابيا.