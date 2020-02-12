اونلاين | بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد ديجون بث مباشر اليوم كورة ستار في كأس فرنسا

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بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد ديجون بث مباشر اليوم كورة ستار في كأس فرنسا يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفاً ثقيلاً على نظيره ديجون، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس فرنسا.

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد ديجون بث مباشر اليوم كورة ستار في كأس فرنساوتقام مباراة باريس سان جيرمان وديجون في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

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بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد ديجون بث مباشر اليوم كورة ستار في كأس فرنسايسعى فريق العاصمة في تخطي عقبة ديجون، قبل المواجهة الصعبة الأسبوع المقبل أمام فريق بوروسيا دورتموند في الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد ديجون بث مباشر اليوم كورة ستار في كأس فرنسا ويرغب باريس سان جيرمان في عبور بوروسيا دورتموند من أجل الوصول لمراحل متقدمة في البطولة القارية، حيث كانت أخر ثلاث مشاركات لفريق العاصمة في بطولة دوري أبطال أوروبا لم يتخطى الدور ثمن النهائي، ويتصدر باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي برصيد 61 نقطة وبفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقية مارسيليا، وقدم مستوى رائع في بطولة دوري أبطال أوروبا وتخطي دور المجموعات بخمس إنتصارات وتعادل وحيد.