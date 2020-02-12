عقوبة الفيفا تجعل تشيلسي الأكثر ربحا في موسم الانتقالات

الأربعاء 12 فبراير 2020

كشفت دراسة أعدها المركز الدولي للدراسات الرياضية "CIES" عن احتلال نادي تشيلسي الإنجليزي المركز الأول بين الأندية الأكثر تحقيقا للربح في فترتي الانتقالات الماضيتين، فيما تصدر نادي ريال مدريد الإسباني قائمة أكثر الأندية خسارة.



وجاء تشيلسي الإنجليزي في صدارة أكثر الأندية تحقيقا للأرباح بواقع 205 ملايين يورو، حيث أنفق النادي 45 مليون يورو في فترتي انتقالات، وحصل في المقابل على 250 مليون يورو.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر معاقبة تشيلسي بالمنع من ضم لاعبين جدد لفترتي انتقالات في صيف 2019 وشتاء 2020، ورغم أن العقوبة خفضت لاحقا لفترة واحدة، فإن النادي اللندني لم يبرم أي صفقة لتدعيم الفريق في الميركاتو الأخير أيضا.

واحتل بنفيكا البرتغالي المركز الثاني بعد تشيلسي، حيث حقق ربحا بقيمة 166 مليون يورو، بعدما أنفق 64 مليون يورو في فترتي الانتقالات الماضيتين، وحصل في المقابل على 230 مليون يورو.

Advertisements

وظهر أياكس أمسترادم الهولندي في المركز الثالث، حيث حقق ربحا بقيمة 137 مليون يورو، بعد أن أنفق 64 مليون يورو، وحصل في المقابل على 201 مليون يورو.

وذكرت الدراسة أن ريال مدريد جاء على رأس أكثر الأندية خسارة للأرباح، بعدما أنفق النادي الملكي 330 مليون يورو على شراء 6 لاعبين، مقابل حصوله 149 مليون يورو جراء عمليات بيع اللاعبين.

وتعاقد ريال مدريد مع البلجيكي إيدين هازارد والبرازيليين إيدير ميلياتو ورينير جيسوس ورودريجو والصربي لوكا يوفيتش والفرنسي فيرلاند مندي.

بينما احتل نادي أستون فيلا الإنجليزي المركز الثاني بعد أن أنفق 172 مليون يورو خلال فترتي انتقالات، مقابل حصوله على 3 ملايين يورو فقط، فيما جاء برشلونة الإسباني في المركز الثالث بعد أن أنفق 288 مليون يورو، مقابل حصوله على 122 مليون يورو.

وتعتمد الدراسة على تجميع قائمة ميزانية الأندية التي أنفقت أو حصلت على أكبر قدر من الأموال على مدار الـ12 شهرا الماضية، وكشف الفارق ما بين المصروفات والإيرادات.