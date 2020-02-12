شكرا لقرائتكم كارتيرون يضع اللمسات النهائية هلى خطة الزمالك لمواجهة الترجي التونسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك ، وضع اللمسات النهائية علي خطة مواجهة الزمالك والترجي التونسي المقرر لها بعد غد الجمعة في الدوحة علي لقب السوبر الأفريقي ، والتي ستعتمد على التوازن بين الدفاع والهجوم مع أستغلال الثغرات التونسية والأسلحة الهجومية للابيض .

ويفاضل الفرنسي كارتيرون بين الثنائي محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ظهيري الفريق لمشاركة أحدهما في مباراة الترجي، حيث يرغب كارتيرون في الدفع بمحمد عبد الشافي أساسي في مركز الظهير الأيسر، نظرا لخبرته الطويلة واجادته التعامل مع تلك المباريات، الا ان مجهود محمد عبد الشافي يقل مع مرور الوقت في المباريات مما يقلل من واجباته قبل نهاية المباريات.

في المقابل فان كارتيرون يخشي من مشاركة عبد الله جمعة بسبب وزنه الزائد وقلة خبرته، بخلاف تقدمه الدائم وترك مساحات خلفه تسبب خطورة علي مرمي الزمالك، وسيتم حسم مصير الظهير الأيسر في المران الأخير المقرر له غدا الخميس.

ويفضل كارتيرون علي الاعتماد علي الخبرات في مباراة الترجي نظرا لقوة المنافس فضلا عن الضغوط التي يتعرض لها الفريق والتي يأتي في مقدمتها خوض المباراة في قطر وكذلك مشوار الفريق ونتائجه المذبذبة الفترة الاخيرة .

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أجرى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اتصالات هاتفية عديدة على مدار اليوم بإسماعيل يوسف وحمادة أنور وهاني زادة أعضاء مجلس إدارة النادي المتواجدين مع البعثة للاطمئنان على بعثة فريق الكرة والتي وصلت العاصمة القطرية الدوحة وذلك عقب وصولها مباشرة.

وطالب رئيس النادي اللاعبين بالتركيز في التدريبات والالتزام بتعليمات الجهاز الفني وتقديم مباراة قوية تليق باسم الزمالك موجها الشكر والتحية للجماهير المصرية التي أحسنت استقبال البعثة.

ووصل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى ملعب جامعة قطر ليؤدي أول تدريباته في العاصمة القطرية الدوحة بعد قليل استعدادًا لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد الغرافة القطري.