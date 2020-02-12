شكرا لقرائتكم حمادة صدقي يشيد بصفقتي صلاح محسن ومحمد طلعت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد حمادة صدقى المدير الفنى لسموحه بصفقتى صلاح محسن ومحمد طلعت اللذان تعاقدا معهما الفريق في الإنتقالات الشتوية الأخيرة وأصبحا من الأعمدة الرئيسية التي يعتمد عليها المدير الفني في مبارياته الرسمية ونجح صلاح محسن في إحراز هدف الفريق الوحيد الذى فاز به على نادى مصر في الجولة الأخيرة للدورى .

في شأن أخر يجهز حمادة صدقى الثنائى فوزى الحناوى ومحمود معاذ لاعبا الفريق العائدان من فترة إصابة طويلة وابتعاد كامل عن الملاعب خلال الأسابيع الماضية حتى يكونا جاهزين للمشاركة مع الفريق خاصة الحناوى الذى يعول عليه المدير الفني ليكون بديلا لناصر ماهر .

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رفض حمادة صدقى المدير الفني لسموحه إقامة معسكر مغلق للاعبين خلال الفترة المقبلة مشيدا بملعب تدريب سموحه في ظل رغبته في زيادة الجرعة التدريبية للاعبين حتى يكونوا جاهزين لمباراة الأهلى بالدوري .

كان حمادة صدقى اشتكى غموض موعد مباراة الأهلى في الجولة الثامنة عشر للدورى بسبب عدم تحديد لجنة المسابقات باتحاد الكرة حتى الآن لموعد المباراة حتى الآن وهو ما وضع المدير الفني في ورطة حقيقية خاصة وان لقاء الفريق السكندرى أمام الزمالك في دور الـ16 تم تأجيلها نظرا لسفر الفريق الأبيض للدوحة لخوض لقاء الترجى التونسى في السوبر الأفريقي يوم الجمعة المقبلة .