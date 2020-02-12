شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. من ينتصر فى صراع "المال" قبل السوبر الأفريقى؟.. الزمالك أم الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مواجهة مرتقبة ينتظرها جماهير الأبيض عندما يلتقى الزمالك مع الترجى التونسى علي لقب السوبر الأفريقي، فى المباراة المقرر إقامتها فى السادسة من مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب نادى الغرافة القطرى الذى يخوضه الأبيض باعتباره بطلاً لبطولة الكونفدرالية عن النسخة الماضية، فيما يشارك الفريق التونسى بصفته حاملاً للقب دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الماضية.

تحمل مباراة الزمالك والترجى فى السوبر الأفريقى العديد من التحديات فى مقدمتها أنها ستكون بمثابة منافسة على لقب أفريقى جديد يدخل تاريخ القلعة البيضاء، لذا يحاول الفريق الأبيض الفوز بالمباراة وحصد اللقب الغائب عن قلعة ميت عقبة منذ عام 2003، عندما توج الفريق باللقب للمرة الثالثة فى تاريخه على حساب الوداد البيضاوي المغربى، بالإضافة إلى أن مباراة الجمعة لن تكون الأخيرة التى ستجمع الفريقين خلال أيام معدودة، حيث تنتظر مواجهة أخرى للفريقين فى ذهاب دور ربع النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها يوم 29 من فبراير الجارى، إلا أن ”الخليج 365” يستعرض فى التقرير التالى الفوارق المالية بين كل الفريقين قبل مواجهة السوبر المرتقبة.

- القيمة التسويقية للاعبى الزمالك

تبلغ القيمة التسويقية للاعبى الزمالك 20 مليون دولار و350 ألف دولار، حيث تبلغ القيمة التسويقية لحراس المرمى بالفريق 2 مليون دولار و20 ألف دولار، فيما تبلغ القيمة التسويقية للاعبي الدفاع 3 مليون دولار و96 ألف دولار، وأما عن القيمة السوقية للاعبى خط الوسط، فتبلغ 6 ملايين دولار و44 ألف دولار، وأخيرًا تبلغ القيمة التسويقية للاعبى خط الهجوم 7 ملايين دولار و76 ألف دولار.

- القيمة التسويقية للاعبى الترجى التونسى

فيما تبلغ القيمة التسويقية للاعبى الترجى التونسى 19 مليون دولار و47 ألف دولار، حيث تبلغ القيمة التسويقية لحراس مرمى الفريق 2 مليون دولار و15 ألف دولار، فيما تبلغ قيمة لاعبى خط الدفاع 6 ملايين دولار و52 ألف دولار، والقيمة التسويقية للاعبى خط الوسط 4 ملايين دولار و90 ألف دولار، وأخيرًا قيمة لاعبى الهجوم تبلغ 5 ملايين دولار و91 ألف دولار.

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- القيمة التسويقية للاعبى الزمالك الأجانب

يمتلك الزمالك بين قائمته 4 لاعبين أجانب، وتبلغ قيمتهم التسويقية 5 ملايين دولار و83 ألف دولار، ويأتى فى المركز الأول التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الأبيض، كأعلى قيمة تسويقية بين اللاعبين الأجانب بواقع 2 مليون دولار و75 ألف دولار.

فيما تُقدر القيمة المالية للمغربى أشرف بن شرقى، صانع ألعاب الزمالك، بمليون دولار و10 ألف دولار، وهى نفس القيمة التسويقية للكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق، إلا أن مؤشرات الأخير تُشير إلى انخفاض فى المرحلة المقبلة، بسبب قلة مشاركاته حتى الآن.

فيما تبلغ القيمة التسويقية للمغربى محمد أوناجم، جناح الزمالك، 880 ألف دولار.

- القيمة التسويقية للاعبى الترجى الأجانب

يمتلك فريق الترجى التونسى 12 لاعبًا أجنبيًا بين صفوفه، بواقع 7 لاعبين من الجزائر ولاعبين من كوت ديفوار ومثلهما من نيجيريا ولاعب من غانا، وتبلغ قيمتهم التسويقية 9 ملايين دولار و5 آلاف دولار، ويُعد الإيفوارى فوسينى كوليبالى، لاعب خط الوسط، أعلى قيمة تسويقية بين لاعبى الفريق التونسى الأجانب، بواقع مليون دولار و43 ألف دولار.

- فرجانى ساسى أعلى قيمة تسويقية بين لاعبى الزمالك

التونسى فرجانى ساسى هو أعلى قيمة تسويقية من بين جميع لاعبى الزمالك وليس الأجانب فقط، ويأتى من بعده طارق حامد، لاعب وسط الأبيض، والتى تبلغ قيمته التسويقية مليون دولار و65 ألف دولار، ثم مصطفى محمد، مهاجم الفريق، الذى تبلغ قيمته التسويقية مليون دولار و32 ألف دولار، وفى المركز الرابع يوجد محمد عواد، حارس المرمى، بالتساوى مع المغربى أشرف بن شرقى، مليون دولا و10 ألف دولار.

- الخنيسى وكوليبالى الأعلى تسويقيًا بين لاعبى الترجى

فيما يتساوى طه ياسين الخنيسى، مهاجم الترجى التونسى، مع الإيفوارى فوسينى كوليبالى، فى القيمة التسويقية الأعلى من بين لاعبى الفريق التونسى، حيث تبلغ القيمة التسويقية للثنائى مليون دولار و43 ألف دولار، ثم عبدالرؤوف بنقيب، لاعب خط الوسط، والذى يبلغ قيته التسويقية مليون دولار و32 ألف دولار، ثم الثنائى معز بن شريفة، حارس المرمى، وعبدالرحمن مزيان، الجناح الأيسر للفريق التونسى، وتبلغ قيمة الثنائى مليون دولار و10 آلاف دولار.