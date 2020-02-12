شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى يرفض إقامة معسكر مغلق لسموحة استعدادًا للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض حمادة صدقي المدير الفني لسموحة إقامة معسكر مغلق للاعبين خلال الفترة المقبلة مشيدًا بملعب تدريب سموحة في ظل رغبته في زيادة الجرعة التدريبية للاعبين حتى يكونوا جاهزين لمباراة الأهلى بالدوري.

كان حمادة صدقى اشتكى غموض موعد مباراة الأهلى في الجولة الثامنة عشر للدورى بسبب عدم تحديد لجنة المسابقات باتحاد الكرة حتى الآن لموعد المباراة حتى الآن وهو ما وضع المدير الفني في ورطة حقيقية خاصة أن لقاء الفريق السكندرى أمام الزمالك في دور الـ16 تم تأجيلها نظرًا لسفر الفريق الأبيض للدوحة لخوض لقاء الترجى التونسى في السوبر الأفريقي يوم الجمعة المقبلة .

واكد حمادة صدقى أنه مندهش من عدم تحديد موعد لمباريات الدور الثاني حتى الآن ، خاصة أنه لن يخوض أي مباريات رسمية في الفترة المقبلة، لذا فإنه سيحاول أن يخوض بعض المباريات الودية لزيادة الانسجام بين اللاعبين خاصة الجدد الذى تعاقد معهم النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية .

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ونجح فريق سموحة في تحقيق فوز غالٍ وثمين على نادى مصر بهدف مقابل لا شىء أحرزه صلاح محسن في الدقيقة 77 في المباراة التي جرت بينهما باستاد الكلية الحربية ضمن فعاليات الجولة السابعة عشر للدورى.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد سموحة إلى 24 نقطة في المركز السادس بجدول الدورى، بينما تجمد رصيد نادى مصر عند 11 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب .

ويعد هذا الفوز هو الأول الذى يحققه حمادة صدقى بقيادة سموحة بعد ثلاثة تعادلات متتالية، كما أن هدف فوز الذى سجله صلاح محسن هو الأول له مع الفريق السكندرى منذ استعارته فى التنقلات الشتوية قادمًا من الأهلى.