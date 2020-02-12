شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: أهلاوية وإسماعيلاوية ذهبوا إلى المطار واستقبلوا فريق الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى الرياضى أحمد شوبير، أن الاستقبال الحافل الذى لاقاه لاعبو الزمالك فى مطار الدوحة من جانب الجماهير المصرية، منها من هو أهلاوى وإسماعيلاوى، مقدما التحية لكل الجماهير التى احتشدت بشكل رائع وقدمت رسالة للجميع بأن المصريين فى كل مكان مرتبطون ببلدهم ووطنهم بشكل كبير.

وكتب شوبير، عبر حسابه على تويتر: "الاستقبال الحافل الذى لاقاه لاعبو الزمالك فى مطار الدوحة من جانب الجماهير المصرية التى احتشدت بالأعلام والقمصان الزملكاوية بعض الجماهير تواصلت معى من قطر وقالت أن البعض منها أهلاوى وإسماعيلاوى ولكن من الضرورى أن يذهبوا إلى المطار ويستقبلوا فريق الزمالك".





وتابع شوبير: "التحية لكل الجماهير الزملكاوية والمصرية التى احتشدت بشكل رائع وقدمت رسالة للجميع بأن المصريين فى كل مكان مرتبطون ببلدهم ووطنهم بشكل كبير".





ووصلت، أمس الثلاثاء، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى العاصمة القطرية الدوحة لخوض مباراة السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، وسط حضور جماهيرى زملكاوى مكثف، وحرصت الجماهير على تحية اللاعبين والجهاز الفنى فور وصولهم مطار الدوحة، ووجهت الجماهير رسالة للاعبى الزمالك مضمونها: بطولة غايبة من سنين هاتوها من أجل العشرين، فى إشارة الى شهداء الدفاع الجوى.

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ونشر "الكاف" الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، فيديو لاستقبال جماهير نادى الزمالك للاعبين فى قطر، وعلق قائلاً: "حماس جمهور الزمالك يوحى إليكَ أن ضربة البداية بعد دقائق.. 3أيام تفصلنا عن كأس السوبر الإفريقى".

وظهرت جماهير نادى الزمالك خلال استقبال لاعبو الفريق فى المطار، بينما رفعوا الإعلام واللافتات وهتفوا مطالبين الفريق بالفوز على الترجى فى كأس السوبر الإفريقى.

يشار إلى أن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، قرر خوض الفريق مرانه اليوم الأربعاء، على ملعب جامعة قطر فى الثانية عشرة ظهرًا، وخاض الزمالك مرانه الأول على ملعب جامعة قطر، أمس الثلاثاء بعد وصوله الدوحة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الترجى الرياضى التونسى مساء الجمعة المقبل على كأس السوبر الإفريقى فى قطر.