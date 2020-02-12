محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميًا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الثلاثاء.
بعثة الترجي تصل قطر استعدادا لمواجهة السوبر الأفريقي أمام الزمالك
بالفيديو.. سام مرسي يسجل أمام ميدلسبره في ظهور تاريخي
نتائج مُرضية لأندية قطر.. وسقوط ممثلي الإمارات بدوري أبطال آسيا
بيراميدز يقدم هدية للزمالك بالفوز على المقاولون بثنائية في الدوري
"لا مباريات لمدة شهر".. هل تتكرر مشكلة الدوري بسبب الأهلي والزمالك؟
كواليس الزمالك في قطر.. جلسة كارتيرون مع الجهاز الفني.. وتدريب إضافي لأبو جبل
بالفيديو والصور.. جماهير الزمالك تستقبل فريقها استعدادًا للسوبر الأفريقي
رسميا.. الشبراوي مستمر مع الجونة لمدة 5 سنوات
مانشستر سيتي يعلن موعد مواجهة وست هام "المؤجلة"
وزير الرياضة يتواصل مع شقيق نهلة رمضان.. ويأمر بمتابعة حالتها
تحديد موعد مباراتي الأهلي وصنداونز بدوري الأبطال
الترجي التونسي يُعلن موعد مباراتي الزمالك بدوري الأبطال
رسمياً.. وادي دجلة يعلن رحيل تاكيس بعد ثلاثية المصري
قائمة الترجي النهائية لمباراة السوبر أمام الزمالك
استعدادًا للمصري.. الأهلي يتخلص من الإجهاد.. وبرنامج طبي لـ"بادجي"
مفاجآت في قائمة الزمالك النهائية لمباراة السوبر.. عواد وفتحي ضمن 9 مستبعدين
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الثلاثاء.. اعتزال لاعب الأهلي الأسبق.. وكواليس وصول الزمالك الدوحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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